Immer mehr Klagen: NFL-Star Watson in Bedrängnis

Rechtsanwalt Tony Buzbee, der alle mutmaßlichen Opfer betreut, gab die neuen Zahlen am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt. "Wir vertreten nun zwölf Frauen und werden die verbleibenden Fälle zu gegebener Zeit einreichen", sagte Buzbee. Er habe mit 22 Frauen gesprochen, die alle ähnliche Vorwürfe erheben. Quarterback Watson wehrt sich gegen die Behauptungen.

In den meisten Fällen handelt es sich um ausgebildete Masseurinnen. Drei befinden sich laut Buzbee in Therapie. Die NFL hat in der Sache Ermittlungen aufgenommen, der Klub will kooperieren. "Wir werden mit der Liga in engem Kontakt bleiben", teilten die Texans mit.