NBA: Theis mit Boston in der Krise

Nationalspieler Daniel Theis steckt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit den Boston Celtics in der Krise. Der Rekordmeister kassierte beim 96:107 gegen die Sacramento Kings die dritte Niederlage in Serie und hat vier der vergangenen fünf Spiele verloren. Die Bilanz (20:21) ist negativ, Boston im Osten nur Achter.