Kaymer in Florida am Cut gescheitert

Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer ist auch bei seinem ersten Turnier des Jahres auf der US-Tour am Cut gescheitert. Der 36-Jährige aus Mettmann verfehlte in Palm Beach Gardens/Florida mit 153 Schlägen die Qualifikation für das Wochenende nach zwei ganz schwachen Runden (77+76) um zwölf Schläge. Nur zwei Teilnehmer waren schlechter. Seit den US Open 2019 ist der ehemalige Weltranglistenerste auf US-Plätzen stets nach zwei Runden ausgeschieden.

Zuletzt hatte Kaymer auf der Europa-Tour eine steigende Tendenz aufgewiesen. In Abu Dhabi war er am Cut gescheitert, in Dubai wurde er 44. und Anfang Februar bei seinem zuvor letzten Turnier in Saudi-Arabien belegte er den 18. Rang.