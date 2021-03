Nagelsmann hadert mit Kampls Sperre: "Mich ärgert es"

Kevin Kampl arbeitete unermüdlich - nur dieses eine Mal, da kam der Profi von RB Leipzig zu spät. Nach einem Foul am Bielefelder Kapitän Fabian Klos zeigte Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) Kampl am Freitagabend die Gelbe Karte. Es war seine insgesamt fünfte in der laufenden Saison, der Mittelfeldspieler fehlt damit im Gipfeltreffen mit Bayern München nach der Länderspielpause.