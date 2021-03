Ligue 1: Niko Kovac und AS Monaco machen Druck auf PSG und Lyon

Stevan Jovetic traf zum 1:0 bei der AS St. Etienne © AFP/SID/JEFF PACHOUD

AS Monaco sorgt im Titelkampf der französischen Ligue 1 für zusätzliche Spannung. Das Team von Trainer Niko Kovac feiert einen klaren Auswärtssieg.

Die AS Monaco und Trainer Niko Kovac sorgen im Titelkampf der französischen Meisterschaft für zusätzliche Spannung.

Das Team des früheren Bayern-Coachs gewann bei der AS St. Etienne souverän mit 4:0 (1:0) und rückt zunächst auf einen Punkt an den zweitplatzierten Serienmeister Paris Saint-Germain heran. Paris gastiert am Sonntag (21.00 Uhr) im Topspiel beim Tabellendritten Olympique Lyon. (Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1)