EuroLeague: FC Bayern gewinnt Krimi gegen Anadolu Efes Istanbul

Die Basketballer des FC Bayern machen in der EuroLeague einen großen Schritt Richtung Playoffs. Trotz Rückstands gewinnen sie gegen Turnierfavorit Istanbul.

Bayern Münchens Basketballer haben in der EuroLeague gegen Titelkandidat Anadolu Efes Istanbul einen ihrer größten Erfolge gefeiert und ihre Chancen auf den historischen Einzug in die Playoffs nochmals verbessert.

"Ich bin extrem stolz auf uns alle", sagte Münchens Nationalspieler Paul Zipser nach dem umjubelten Spielende am MagentaSport-Mikrofon: "Wir haben bewiesen, dass wir in die Playoffs gehören. Alle großen Mannschaften legen in der Endphase der Saison noch einmal zwei, drei Schippen drauf, und das haben wir getan."