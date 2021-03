Boxen: Joshua versus Fury - Mega-Fight bekommt rätselhaftes Angebot

In der elften Runde gelang ihm der technische K.o. - ein Kunststück: Der 29-Jährige gewann damit Weltmeistertitel in vier verschiedenen Gewichtsklassen. Er ist erst der vierte Mexikaner, der diesen Meilenstein erreichte © Getty Images

PLATZ 15: TYSON FURY - Der tief gefallene Klitschko-Bezwinger aus England hat sich mit seiner starken Vorstellung gegen Schwergewichts-Weltmeister Deontay Wilder zurück auf die Landkarte geboxt. Knüpft er an das Remis an, kann es noch weiter nach oben gehen © Getty Images

Sechsmal verteidigte Berchelt seinen Titel seit 2016 bereits. Im November 2018 beendete er auch den Fight gegen Landsmann Miguel Roman in El Paso per TKO. Zuletzt siegte er nach Punkten gegen Francisco Vargas © Getty Images

Garcia war Weltmeister in vier Gewichtsklassen, beim Aufstieg in die fünfte zeigte ihm Weltergewichtler Errol Spence Jr. jedoch die Grenzen auf, siegte einstimmig und unumstritten nach Punkten © Getty Images

Doch Wilder wäre nicht Wilder, wenn er nicht brutal zurückkehren würde. Im Mai schickte der 33-Jährige US-Landsmann Dominic Breazeale in der ersten Runde nach 2:17 Minuten auf die Bretter und gewann den Kampf. Ein starkes Signal, doch ist Breazeale nicht der Maßstab, an dem sich ein Wilder messen sollte © Getty Images

Bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 holte Golowkin Silber - der Startschuss für eine einzigartige Karriere, die ihm 2016 sogar eine eigenen Briefmarke in seiner Heimat einbrachte © Getty Images

2006 wechselte er ins Profi-Lager, drei Jahre arbeitete er in Deutschland bei der Hamburger Promotion Spotlight auf seine Weltkarriere hin. Danach gewann Golowkin 37 Kämpfe in Folge (33 davon durch K.o.) und krönte sich als Champion aller vier bedeutenden Weltverbände zur lebenden Legende © Getty Images

Während im Hinkampf noch die Punktrichter für den Thailänder entschieden, schickte er Gonzalez (links) im Rückkampf gleich in der vierten Runde auf die Bretter. Im Jahr darauf verteidigte er den Titel drei weitere Male. Bilanz: 47 Siege in 52 Kämpfen, 41 Knockouts © Getty Images

Auch sein Aufstieg vom Superfliegengewicht ins Bantamgewicht änderte an seiner unglaublichen K.o.-Quote nichts. Im ersten Kampf in der neuen Klasse schickte Inoue Jamie McDonnell auf die Bretter und wurde prompt WBA-Weltmeister © Getty Images

Nun peilt Inoue den Gewinn der ersten Ali Trophy in seiner aktuellen Gewichtsklasse an. Der Start ins Turnier lief glänzend: Der Dominikaner Juan Carlos Payano ging gleich in Runde 1 K.o. Zletzt schicjte er auch Emmanuel Rodriguez vorzeitig auf die Bretter © Getty Images

Im November 2018 verteidigte Usyk seinen Trophäensammlung mit einem knallharten K.o. gegen den Briten Tony Bellew. "The Cat" strebt nun ins Schwergewicht. In dieser Form ist er auch dort eine ernsthafte Bedrohung für Joshua und Wilder © Getty Images

Mit dem Sieg bei der World Boxing Super Series vereinigte Usyk die WM-Titel von vier Verbänden. Besonders bemerkenswert: Er bezwang alle drei Turniergegner (unter ihnen Marco Huck) in deren jeweiligen Heimatländern. Im Oktober gewann er in Chicago gegen Chazz Witherspoon © Getty Images

Doch Alvarez stand wieder auf: In Windeseile erboxte er sich den WBO-Titel zurück. 2018 kam es dann zum Mega-Fight um gleich vier WM-Gürtel im Mittelgewicht (bis 72,574 kg) gegen Gennadi Golowkin in Las Vegas © Getty Images

Der Kampf wurde zur epischen Schlacht. Am Ende rang Alvarez dem bis dato ungeschlagenen kasachischen Volksheld Golowkin ein - allerdings äußerst umstrittenes - Unentschieden ab. Nach seinem krachenden K.o. ist er Weltmeister in zwei Gewichtsklassen © Getty Images

PLATZ 1: WASSYL LOMATSCHENKO - Der Ukrainer hat in seiner boxverrückten Heimat in der Gunst der Fans schon längst den Platz der Klitschko-Brüder eingenommen. Nach Olympia-Gold 2008 im Federgewicht und 2012 im Leichtgewicht stieg er ins Profigeschäft ein © Getty Images

In seiner Gewichtsklasse hatte der 31-Jährige keine Gegner mehr. Deswegen nahm sich Lomatschenko das Leichtgewicht vor und schlug gleich einmal WBA-Weltmeister Jorge Linares. Der aktuell beste Boxer der Welt brauchte damit nur zwölf Kämpfe, um Weltmeistertitel in drei Gewichtsklassen zu gewinnen - absoluter Rekord © Getty Images

Im Dezember 2018 besiegte Lomatschenko in New York auch noch den Puertoricaner Jose Pedraza und holte sich damit auch den WBO-Titel im Leichtgewicht, am 12. April unterstrich er seine Dominanz mit einem brutalen K.o. gegen Anthony Crolla. Im August folgte ein Punktsieg gegen Luke Campbell. Im Moment gibt es keinen, der an seinem Thron rütteln kann © Getty Images