ATP: Novak Djokovic sagt für Turnier in Miami ab

Novak Djokovic wird in Miami nicht antreten © AFP/AFP/David Gray

Nach Roger Federer und Rafael Nadal verzichtet auch der Weltranglistenerste Novak Djokovic auf die Teilnahme am ATP-Masters-Turnier in Miami.

Auch der Weltranglistenerste Novak Djokovic verzichtet auf die Teilnahme am Masters-Turnier in Miami (24. März bis 4. April). Nach Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) sagte auch der Australian-Open-Champion aus Serbien seinen Start in Florida ab.