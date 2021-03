Wie Robert Lewandowski: Auch Krzysztof Piatek spielt nicht in England

Krzysztof Piatek verzichtet auf die Länderspielteilnahme in England © FIRO/FIRO/SID

Der 25-Jährige verzichtet auf die WM-Qualifikationspartie seiner Mannschaft am 31. März in England, "um die anschließend erforderliche Quarantäne zu vermeiden", heißt in einer Mitteilung der Berliner.