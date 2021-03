2. Bundesliga: SC Paderborn - Karlsruher SC 2:2, spätes Drama mit Elfmeter und Platzverweis

19.03.2021, Fussball, 2. Bundesliga 2020 2021, 26. Spieltag, SC Paderborn 07 - Karlsruher SC, GER, Paderborn, Benteler-Arena, Bild. Marvin Wanitzek (Karlsruher SC) re. blockt einen Schuss von Dennis Srbeny (SC Paderborn 07) DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI-VIDEO. *** 19 03 2021, Football, 2 Bundesliga 2020 2021, 26 Matchday, SC Paderborn 07 Karlsruher SC, GER, Paderborn, Benteler Arena, Picture Marvin Wanitzek Karlsruher SC re blocks a shot by Dennis Srbeny SC Paderborn 07 DFL REGULATES PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO. © Imago