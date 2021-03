Werders Mbom über Rassismus: "Immer wieder Fokus auf dieses Thema legen"

Mit den Kommentaren von Zlatan Ibrahimovic (Inter Mailand) an die Adresse von Basketball-Superstar LeBron James stimmt der 21-Jährige nicht überein. Er könne verstehen, "woher die Meinung von Zlatan kommt, aber ich finde, in der heutigen Zeit sollte jeder seine Plattform nutzen." Der Schwede Ibrahimovic forderte Sportler wie James kürzlich in einem Interview dazu auf, dabei zu bleiben, "worin du gut bist."