Ski alpin: Slalom-Spezialistin Marina Wallner beendet mit 26 ihre Karriere

Marina Wallner nahm 2018 an den Olympischen Spielen teil © Imago

In einem Einzelrennen stand sie im Weltcup nie auf dem Podium, ihr bestes Resultat war Platz sieben im März 2017 beim Slalom in Squaw Valley. Dafür belegte sie in zwei Team-Parallelslaloms die Plätze zwei (2017) und drei (2018).