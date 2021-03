Champions League: FC Bayern - Paris Saint-Germain, droht dem FCB die Rache?

In der Champions League kommt es zu einer Neuauflage des Final-Duells der letzten Saison. Doch was hat sich bei Bayerns Gegner geändert?

"Da hat uns das Los einen absoluten Hammer-Gegner beschert", sagte Oliver Kahn am Freitag nach der Auslosung der Viertelfinals der Champions League.

"Ich muss natürlich sofort an das Finale in Lissabon denken", führte das Vorstandsmitglied des Triple-Siegers aus. Nicht verwunderlich, denn bei dem großen Triumph der Münchner im Endspiel der Königsklasse traf der FC Bayern zuletzt auf Paris Saint-Germain.

Im Viertelfinale duellieren sich die beiden Teams nun wieder. Bei PSG hat sich seitdem so manches geändert, seit dem 23. August 2020.

Doch wie gefährlich ist Frankreichs Serienmeister derzeit, was hat sich seit dem letzten Duell verändert und droht den Münchnern die Rache?

Pochettino der neue Mann an der Seitenlinie

Der deutlichste Unterschied: PSG hat seit dem CL-Finale einen neuen Coach. Es steht nicht mehr Thomas Tuchel an der Seitenlinie, weswegen auch kein deutsches Trainer-Duell wartet. Stattdessen sitzt ein Argentinier auf dem Trainerstuhl der Franzosen.

Mauricio Pochettino hat seit dem 2. Januar die Zügel in der französischen Hauptstadt in der Hand. Tuchel war zuvor entlassen worden - offenbar erfuhr er davon an Heiligabend. Die Gründe für die Entlassung: Durchwachsene Ergebnisse und der Dauer-Zoff mit Sportdirektor Leonardo.