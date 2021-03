Biathlon: Roman Rees auf Rang zehn - Blackout von Johannes Kühn

Kühn schießt acht Strafrunden

Spitzenplätze sind für die Verfolgung über 12,5 km am Samstag (15.15 Uhr im LIVETICKER) so kaum mehr möglich. Johannes Kühn, der zuletzt für seinen Ausstieg beim Sprint in Nove Mesto hart kritisiert wurde, leistete sich mit acht (!) Schießfehlern gar einen völligen Blackout. Peiffer hatte am Dienstag seine erfolgreiche Karriere beendet.