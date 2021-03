Stefan Kuntz: Olympia-Teilnahme für Youssoufa Moukoko "kontraproduktiv"

Ganz viel Herz! So präsentiert die U21 Moukoko und Co.

Stefan Kuntz hält eine Nominierung von BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko (16) für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio für unwahrscheinlich.

"Wir müssen überlegen, was für den Jungen gut ist. Wenn wir über Olympia reden, wird es schwer. Das wäre für Youssoufa die erste Vorbereitung mit den Profis. Das wäre also kontraproduktiv", sagte der DFB-Trainer am Freitag bei einem ProSieben-Termin.