Vor BVB-Spiel: Hammer-Wochen im April für Holstein Kiel

Hammer-Wochen vor Pokal-Halbfinale gegen Dortmund

Nach der Länderspielpause sind die Störche, die am Freitag weitere Coronafälle verzeichneten, zunächst am 3. April beim VfL Bochum zu Gast, ehe das erste der beiden Nachholspiele ansteht. Am 6. April geht es für die Mannschaft von Trainer Ole Werner zum 1. FC Heidenheim.