Sony kauft sich wichtigstes Fighting Game Turnier der Welt

Gerade die von der Pandemie gebeutelte Fighting Game Community (FGC) litt zuletzt stark unter den globalen Lockdowns. Frame-genaue Eingaben und damit ernstzunehmende eSports-Events sind für die Szene meist nur offline möglich. Umso überraschender kommt also nun die Ankündigung von Sony, dass sie gemeinsam mit einem Partner das weltgrößte und älteste Fighting Game Turnier übernommen haben.

Evo Gründer Tony und Tom Cannon ließen die Bombe bei Twitter hochgehen. "Um dem Vertrauen, dass ihr alle in Evo steckt, gerecht zu werden, [...] bedarf es eines strategischen Partners, der den Geist der FGC wirklich respektiert. Darum freuen wir uns anzukündigen, dass Evo nun Teil der Partnerschaft zwischen Sony Interactive Entertainment und RTS geworden ist. Diese Partner werden euch in diesem und in den kommenden Jahren fantastische Turniere und kompetitives Gaming bringen."