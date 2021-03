Radsport: Keine OP bei Jannik Steimle - Genesungsdauer offen

Jannik Steimle kommt nach seinem schweren Sturz beim Eintagesrennen Nokere Koerse in Belgien um eine Operation an seiner verletzten Schulter herum.

Radprofi Jannik Steimle kommt nach seinem schweren Sturz beim Eintagesrennen Nokere Koerse in Belgien am Mittwoch um eine Operation an seiner verletzten Schulter herum.