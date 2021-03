Kampl über Nagelsmann: "Man denkt, er ist schon 20 Jahre dabei"

Kevin Kampl lobt seinen Trainer in den höchsten Tönen © FIRO/FIRO/SID

Kevin Kampl hat seinen Coach Julian Nagelsmann in höchsten Tönen gelobt - und verraten, warum er ihn für einmalig hält.

Kevin Kampl hat seinen Coach Julian Nagelsmann in höchsten Tönen gelobt.

Er habe noch nie einen Trainer erlebt, der sich so viel mit Fußball beschäftige und in dem Alter schon so viel Fachwissen habe, sagte Kampl bei SPOX und DAZN. "Das ist unglaublich, und das gibt's, glaube ich, auch nur einmal momentan im Weltfußball", sagte der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig.