Sportwetten: City vor Bayern Titelfavorit in der Königsklasse

Sportwetten: Manchester City Favorit in Champions League © AFP/SID/ATTILA KISBENEDEK

Titelverteidiger Bayern München ist für Sportwettenanbieter nicht der Topfavorit auf den Triumph in der Champions League.

Titelverteidiger Bayern München ist für Sportwettenanbieter nicht der Topfavorit auf den Triumph in der Champions League. Nach der Auslosung der Viertelfinals sieht bwin den Premier-League-Tabellenführer Manchester City um Pep Guardiola mit einer Quote von 3,25 vorn. Bei einem Triumph des deutschen Rekordmeister erhält man 4,50 Euro für einen Euro Einsatz.

Schafft Borussia Dortmund den Coup, gibt es das 26-Fache des Einsatzes zurück. Schon im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City ist der BVB mit einer Quote von 6,00 klarer Außenseiter. Für einen Bayern-Sieg gegen Paris St. Germain in München gilt eine Quote von 1,65.