Champions League: Stimmen zur Viertelfinal-Auslosung mit Bayern, BVB

"Da hat uns das Los einen absoluten Hammer-Gegner beschert. Ich muss natürlich sofort ans Finale in Lissabon denken. Paris ist eine Mannschaft, die unbedingt die Champions League gewinnen will, dementsprechend schwierig wird die Aufgabe. Jeder weiß, was sie für eine offensive Kraft haben, mit Spielern wie Neymar oder Mbappé, die zu jeder Zeit ein Spiel entscheiden können. Mit Mauricio Pochettino haben sie zudem einen Trainer, der sehr viel Wert auf die defensive Stabilität legt. Aber wir haben gezeigt, dass wir im Moment die beste Mannschaft in Europa sind, uns muss man auch erstmal schlagen."

"Zunächst einmal bin ich froh, dass wir ein internationales Spiel spielen und nicht gegen eine englische Mannschaft. Darum geht es in der Champions League. Ich habe es immer vorgezogen, gegen Mannschaften aus anderen Ländern zu spielen. Dann haben wir das Rückspiel zu Hause. Es fühlt sich gut an, mit einem Auswärtsspiel zu beginnen und dann vielleicht einen kleinen Vorteil zu haben, weil wir zu Hause spielen. Es ist klar, dass viele Leute uns jetzt vielleicht zum Favoriten gegen Porto machen werden. Das wird uns nicht helfen. Man kann in Turin fragen, wie die Meinung dazu ist, und ob es hilft, Favorit zu sein. Aber wir sind selbstbewusst, und das hängt stark mit unseren Leistungen zusammen. Wir stehen einem starken Gegner mit allem Respekt gegenüber, aber jetzt, wo wir im Viertelfinale sind, denken wir darüber nach, wie wir es gewinnen können, und das Einzige, worauf wir uns konzentrieren, ist, das Halbfinale zu erreichen. Wir sind selbstbewusst genug und sehen unsere Chancen."

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool):

"Es ist aufregend, wirklich aufregend. Es ist natürlich ein schwieriges Los, aber ich komme gut damit zurecht, denn wenn man sich die anderen Teams anschaut, denkt man: 'Oh mein Gott', denn sie sind alle stark und haben alle Qualität, das ist klar. Ich freue mich wirklich auf die Spiele. Es ist erst etwas mehr als zwei Jahre her, dass wir gegen sie gespielt haben, und es war eine harte Nacht für uns, also ist es cool, die Chance zu bekommen, wieder gegen sie zu spielen. Ich weiß, dass es eine andere Runde ist und wir nicht wissen, wo wir spielen werden und so, aber das ist schon okay. Wenn es Budapest sein wird, ist das in Ordnung. Für uns ist das in Ordnung. Das Heimspiel vielleicht hoffentlich in Anfield, das wäre auch toll."