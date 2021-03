Formel 1: Mick Schumacher, Hamilton und Co. - F1-Saison-Ausblick von Peter Kohl

der Countdown läuft - nur noch wenige Tage bis zum Start in die neue Formel-1-Saison mit dem Grand Prix von Bahrain (28. März): Die Technik ändert sich in 2021 kaum, wesentliche Verschiebungen in der F1-Hierarchie unter den Teams wird es also daher nicht geben. ( ANALYSE: Erkenntnisse der Testtage - wer glänzt, bei wem hakt es )

Haas: Heißes Schumacher-Duell mit Mazepin

Für Schumacher, der in den Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3 jeweils ein Eingewöhnungsjahr benötigte, bevor er durchstartete, ist der talentierte Teamkollege also brandgefährlich. Mick muss das Duell für sich entscheiden, wenn er in Zukunft gar zu Ferrari aufsteigen will.

Aston Martin: Erwartungen an Vettel

Bei Aston Martin dagegen ruhen alle Hoffnungen auf den Schultern von Neuzugang Sebastian Vettel. Die Verpflichtung des viermaligen Weltmeisters rückt das Team in eine ganz andere Wahrnehmungsebene - wie der neue Name, der nach Tradition klingt. Für die Marketing-Abteilung ist all das Gold wert.

Mercedes: Bottas keine Herausforderung für Hamilton

Daniil Kvyat (2014, GP von Russland): Seit 2014 fährt der Russe mit kurzer Unterbrechung in der Formel 1. Gleich in seiner Debütsaison präsentiert er dieses ausgefallene Design anlässlich seines Heimrennens in Sotschi © Getty Images

Jenson Button (2006, GP von England): Der Engländer trägt während seiner Zeit in der Königsklasse des Motorsports normalerweise den Union Jack in weiß-blau-rot auf dem Helm. Anlässlich der Fußball-WM 2006 wechselt er das Design und drückt somit seine Unterstützung für die englische Nationalmannschaft aus. Viel bringt dies allerdings nicht: England scheitert beim Turnier in Deutschland im Viertelfinale an Portugal © Getty Images

Jarno Trulli (2006, GP von Malaysia): In der selben Saison lässt sich der damalige Toyota-Pilot extra für das Heimrennen seines Teams in Japan einen Manga-Samurai auf den Helm lackieren © Getty Images

Nico Rosberg (2014, GP von Deutschland): Mit der Idee steht er dabei nicht allein da. Auch Nico Rosberg outet sich als Fußballfan. Ursprünglich will er sich sogar den WM-Pokal auf den Helm lackieren lassen, dies scheitert letztendlich aber am Einspruch von WM-Sponsor Hyundai, der das geschützte Symbol nicht auf dem Helm eines Piloten der Konkurrenz sehen will © Getty Images

Sebastian Vettel (2012, GP der USA): Wie Hamilton ist auch Sebastian Vettel für seine außergewöhnlichen Helmdesigns bekannt und gerät damit 2012 gleich zwei Mal ins Visier der FIA. Beim Rennen in den USA lackiert ihm Designer Jens Munser den Slogan "Gives your Wings" auf die Oberseite. Weil die Deckel aber werbefrei bleiben müssen, muss Vettel den Schriftzug abkleben © Getty Images

Lewis Hamilton (2013, GP von Brasilien): Sein normales Helmdesign ist dem von Senna nachempfunden, oftmals finden sich auch die brasilianische Flagge sowie die monumentale Christusstatue "Cristo Redentor" in Rio de Janeiro in seinen Designs wieder © Getty Images

Kimi Räikkönen: (2012, GP von Monaco): Immer wieder wählen die Piloten ihre Helmdesigns als Hommage an große Fahrer vergangener Tage. Kimi Räikkönen ist 2012 in Monaco beispielsweise mit einem Replikat von James Hunt unterwegs... © Getty Images

Fernando Alonso (2007, GP von Monaco): In der Saison 2007 ist McLaren dank eines Juwelier-Sponsors zeitweise mit Diamanten am Helm unterwegs. Fernando Alonso präsentiert stolz seine Sonderanfertigung für das Rennen im Fürstentum © Getty Images

Im vergangenen Jahr trägt Lewis Hamilton beim Rennen in Monaco einen Helm zu Ehren des wenige Tage zuvor verstorbenen Niki Lauda und nutzt dafür das einzige ihm in dieser Saison zur Verfügung stehende Spezialdesign © Getty Images

Nur mit teaminternen Siegen gegen Russell kann er sein Image aufpolieren - was ihm nicht gelingen wird. Der Nimbus und Schutz, den er als Neuling noch in der vergangenen Saison genossen hat, sind weg - seine Tage in der Köngisklasse daher gezählt.

Alfa Romeo: Räikkönen hat Biss verloren

Dass Antonio Giovinnazi überhaupt noch mal ran darf, ist völlig unverständlich. Er hat in seinen bisherigen 40 Grand Prix nicht gezeigt, dass er in die Eliteklasse gehört, kann Räikkönen nicht herausfordern und zu besseren Leistungen zwingen.

Red Bull: Marko fehlen Alternativen

Helmut Marko nimmt seine Fahrer zwar gerne an die kurzen Leine, hat sich in der Vergangenheit nicht gescheut, sie auch mitten in der Saison auszutauschen. Diesmal fehlen dem Motorsportkonsulent für ein solches Szenario schlichtweg die Alternativen. (SERVICE: Alles zur Formel 1)

Es ist nicht immer einfach, der „Sohn von“ zu sein. Es gibt viele Fälle, da stehen die Söhne ihre ganze Karriere lang im riesigen Schatten des Vaters und schaffen es nicht herauszutreten. Es gibt aber auch Fälle, da hat der Nachwuchs den Papa überholt © Getty Images

Die Schumachers läuten gerade eine neue Ära ein: Mick fährt im zweiten Jahr Formel 2, sein Cousin David will in der Formel 3 durchstarten. SPORT1 blickt auf einige Vater/Sohn-Auftritte in der Formel 1 © SPORT1-Montage: Getty Images

GRAHAM UND DAMON HILL: Fangen wir mit den Champions an. Nach dem Motto: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Denn es gab nur zwei Fälle, bei denen der Titel in der Familie blieb. Graham Hill holte sich die Titel 1962 und 1968. Er setzte aber auch andere Maßstäbe: Als bislang einziger Fahrer gewann er die Triple Crown aus Indy 500, GP von Monaco und den 24 Stunden von Le Mans © Getty Images

Damon feierte seinen Titel wiederum 1996. Wir erinnern uns da aber an einen gewissen Michael Schumacher, mit dem Hill eine bittere Rivalität verband. Für den Briten war mehr drin: 1994 und 1995 wurde er hinter Schumi jeweils Vizeweltmeister. 22 Siege fuhr Damon ein, Papa Graham "nur" 14 © Getty Images

KEKE UND NICO ROSBERG: Keke Rosberg schaffte 1982 Ungewöhnliches: Ein einziger Sieg reichte ihm zum WM-Titel. Und das für den Rennstall, bei dem später auch die Formel-1-Karriere des Sohnes begann: Williams © Getty Images

Der Vater förderte die Karriere des Filius, zumindest anfangs. Später wurde es schwierig zwischen den beiden, Keke war nur noch selten an der Rennstrecke © Getty Images

Mit einer Ausnahme: Beim Abu-Dhabi-Rennen, dem letzten der Saison 2016, feierte Keke mit Nico dessen WM-Titel mit Mercedes. "Ich bewundere ihn für seine mentale Stärke und Hingabe", lobte Keke damals. Nico beendete nach dem größten Erfolg seiner Karriere trotzdem seine Laufbahn © Getty Images

GILLES UND JACQUES VILLENEUVE: Gilles Villeneuve wird in seiner Heimat Kanada und auch in Italien verehrt. Er gilt, auch wegen seiner spektakulären Fahrweise, als einer der berühmtesten Fahrer, die trotz ihrer Klasse nie Weltmeister wurden. Der langjährige Ferrari-Fahrer starb am 8. Mai 1982 nach einem Unfall im Training zum Großen Preis von Belgien © Imago

Sohn Jacques schaffte das, was seinem Vater verwehrt blieb: Er gewann 1997 im Williams den WM-Titel. Villeneuve Junior fiel zwar durch extravagantes Aussehen wie durch diverse Haarfarben und ein loses Mundwerk auf, an den Heldenstatus seines Vaters reicht er aber nicht heran. In 163 Rennen feierte er elf Siege, sein Vater nur deren sechs © Getty Images

HANS UND HANS-JOACHIM STUCK: Hans Stuck ging vor allem als "Bergkönig" in die Motorsportgeschichte ein. In den letzten Zügen seiner Karriere, mit Anfang 50, nahm er in den Anfangsjahren der Formel 1 1952 und 1953 an drei Rennen teil. Platz 14 war dabei das beste Resultat © Imago

Sohn Hans-Joachim brachte es zwischen 1974 und 1979 für March, Brabham, Shadow und ATS auf 74 Rennen in der Königsklasse und zwei Podestränge. Seine größten Erfolge feierte er aber im Tourenwagen als DTM-Champion 1990 oder mit Gesamtsiegen bei den 24-Stunden-Klassikern von Le Mans und am Nürburgring © Getty Images

MANFRED UND MARKUS WINKELHOCK: Der Vater fuhr zwischen 1982 und 1985 insgesamt 47 Rennen in der Formel 1, hatte in einem ATS, Brabham oder RAM sportlich aber wenige Aussichten auf Erfolg. 1982 bescherte ihm ein fünfter Platz beim Rennen in Brasilien seine einzigen beiden WM-Punkte. Er kam 1985 bei einem Sportwagen-Rennen ums Leben, er war mit 230 km/h gegen eine Betonmauer gefahren und erlag seinen schweren Kopfverletzungen © Getty Images

Sein Sohn Markus fuhr nur ein einziges Rennen, 2007 als Ersatz für den bei Spyker entlassenen Christijan Albers. Aber was für eines: Dank eines Reifenpokers übernahm er im Regen kurz nach dem Start die Führung und sammelte ein paar Runden lang Führungskilometer. Später wurde er aber durchgereicht und am Ende schied er mit technischen Problemen aus. Es blieb bei diesem einen Rennen © Getty Images

JACK SOWIE DAVID UND GARY BRABHAM: Der 2014 verstorbene Sir Jack Brabham prägte die Formel 1 immerhin 15 Jahre lang, fuhr von 1955 bis 1970 insgesamt 126 Rennen. Dabei feierte er 14 Siege und mit Cooper 1959 und 1960 zwei Titel sowie 1966 mit seinem eigenen Team und einem selbst konstruierten Boliden einen weiteren. "Black Jack" verstarb 2014 im Alter von 88 Jahren © Getty Images

Er schickte gleich zwei Söhne in die Formel 1, allerdings mit bescheidendem Erfolg. Gary versuchte 1990 zweimal vergeblich, sich für ein Rennen zu qualifizieren. Bruder David war im Sportwagen sehr erfolgreich, gewann 2009 in Le Mans. In der Formel 1 verlief es weniger spektakulär: 1990 und 1994 ging er insgesamt 24 Mal an den Start © Getty Images

MARIO UND MICHAEL ANDRETTI: Papa Mario gewann 1969 das legendäre Indy 500 und 1984 die Indy-Car-Serie. Auch in Europa war er schnell unterwegs: Zwischen 1968 und 1982 fuhr er 128 Rennen in der Formel 1, feierte dabei zwölf Siege und 1978 im Lotus den WM-Titel. © Getty Images

Was auch zu Mario gehört: Der "Andretti-Fluch", denn seit 1969 hat nach Marios Erfolg kein Andretti mehr beim Indy gewonnen, auch wenn es seine beiden Söhne Michael und Jeff, sein Neffe John sowie sein Enkel Marco Andretti oft genug probiert haben © Getty Images

Michael schaffte es nach seinem Vater ebenfalls in die Formel 1, hatte dabei aber kein Glück. Diverse Umstände führten dazu, dass er sein Talent nicht zeigen konnte. 1993 hatte er bei McLaren den großen Ayrton Senna als Teamkollegen und keine Chance: Nach 13 Rennen und mageren sieben Punkten wurde er durch Mika Häkkinen ersetzt © Getty Images

NELSON UND NELSINHO PIQUET: Nelson war nicht der Liebling der Massen, als er zwischen 1978 und 1991 insgesamt 204 Rennen absolvierte. Dreimal wurde er Weltmeister (1981, 1983 und 1987), er war extrovertiert und provozierte gerne. © Getty Images

In Erinnerung bleiben deshalb vor allem die offen ausgetragenen Rivalitäten mit Nigel Mansell und Ayrton Senna sowie seine Abneigung gegen Stadtkurse. Seine Karriere beendete 1991 bei Benetton ein gewisser Michael Schumacher © Getty Images

Nelsinhos Zeit in der Königsklasse war weniger rühmlich. Mit ihm wird man für immer den so genannten Singapur-Skandal in Verbindung bringen. 2008 war das, als der junge Piquet in eine Mauer fuhr, um eine Gelbphase zu provozieren, worauf Renault-Stallgefährte Fernando Alonso gewann. 2015 wurde er immerhin Formel-E-Champion © Getty Images

JOS UND MAX VERSTAPPEN: Hier haben wir ein Beispiel, dass der Sohn erfolgreicher sein kann. Papa Jos fuhr von 1994 bis 2003 in der Formel 1, kam immerhin auf 107 Rennen. Er feierte 1994 als Teamkollege von Michael Schumacher bei Benetton immerhin zwei Podestränge. Mehr war aber nicht drin. Doch vom WM-Titel darf er trotzdem träumen © Getty Images

Denn sein Sohn Max gilt als kommender Weltmeister, war 2015 im Alter von nur 17 Jahren der jüngste Fahrer in der Formel-1-Geschichte und arbeitete sich in Rekordzeit von Toro Rosso zu Red Bull hoch. Mit gerade einmal 22 Jahren hat er 102 und damit nur fünf Rennen weniger als sein Vater absolviert, feierte dafür bereits acht Rennsiege. Der Titel ist bei ihm aber tatsächlich nur eine Frage der Zeit © Getty Images

RALF UND DAVID SCHUMACHER: Als rund fünf Jahre jüngerer Bruder von Michael stand Ralf immer ein bisschen im Schatten des siebenmaligen Weltmeisters. © Getty Images

Was nicht bedeutet, dass Ralf nicht erfolgreich gewesen ist: In 180 Rennen feierte er zwischen 1997 und 2007 sechs Siege und 27 Podestplätze, zwei vierte WM-Plätze waren seine besten Ergebnisse. Auch er hat sein Talent seinem Sohn offenbar in die Wiege gelegt © Getty Images

Denn Sohn David wird 2020 in die Formel 3 aufsteigen. Da die im Rahmenprogramm der Formel 1 fährt, kann der 18-Jährige im Dunstkreis der Königsklasse sein Können zeigen. Netter Nebeneffekt: Dort trifft er auch auf seinen Cousin Mick, der ebenfalls im Rahmenprogramm unterwegs ist. Davids Empfehlungen: 2018 wurde er Rookie-Champion in der Formel 4, 2019 Vierter in der Formula Regional European Championship © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/iStock

MICHAEL UND MICK SCHUMACHER: Zum Vater muss man gar nicht viel sagen. Legende, Ikone, Vorbild, vor allem für den Sohn: Michael Schumacher ist mit sieben Titeln und 91 Siegen der erfolgreichste Formel-1-Fahrer der Geschichte. Auch wenn Lewis Hamilton ihn bald einholen könnte – für viele Fans bleibt Schumi der Größte. Für Mick sowieso © Getty Images