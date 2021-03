Bundesliga: FC Bayern, BVB, Frankfurt live im TV, Stream, Ticker

Als Favorit geht selbstverständlich der deutsche Rekordmeister in die Partie - auch wenn der sich zuletzt mit vielen Nebengeräuschen auseinander setzen musste . Für die Bayern geht es kurz vor der Länderspiel-Pause darum, Verfolger RB Leipzig auf Abstand zu halten. Denn schon am nächsten Spieltag stehen sich die beiden besten Teams der Liga im direkten Duell gegenüber.

Bundesliga: Kann Dortmund dieses Mal gegen Köln bestehen?

Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic will in die Champions League. Um dem großen Ziel näher zu kommen, muss ein Sieg gegen den 1. FC Köln her.

Der BVB hatte sich in den letzten Wochen deutlich gefestigter gezeigt, trotzdem kommen beim nächsten Gegner wieder die Gedanken an das Hinspiel hoch - und die in dieser Saison zu häufig auftretenden Problemen mit den vermeintlich "Kleinen" der Liga. Denn das Aufeinandertreffen in der Hinserie hatten die Geißböcke bekanntlich mit 2:1 gewonnen. (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)