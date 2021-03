Sasa Kalajdzic: Warum Bayern den VfB-Torjäger im Blick haben sollte

Ein Treffer im Duell mit dem FC Bayern München am Samstag ( Bundesliga: FC Bayern München - VfB Stuttgart, Samstag 15.30 Uhr im LIVETICKER ) würde genügen. Beim 2:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Sonntag traf der 23-Jährige im siebten Bundesligaspiel in Folge und stellte damit den bisherigen Vereinsrekord von Fredi Bobic aus der Saison 1995/96 ein.

Kalajdzic hinter Lewandowski erfolgreichster Rückrunden-Torjäger

Dass sich der VfB-Stürmer nun auf diesem Niveau mit Weltfußballer Lewandowski misst, ist für Kalajdzic "manchmal surreal", wie er im SPORT1 -Interview nach dem Hinspiel (1:3) erklärte: "Wenn man wie am Wochenende Manuel Neuer, David Alaba oder Robert Lewandowski gegenübersteht, dann denkt man sich: 'Okay, ich bin wirklich da, das ist jetzt kein Scherz.'"

Totalschaden im Knie bremst Kalajdzic aus

Da war Kalajdzic gerade erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, nachdem er in der Saisonvorbereitung im Juli 2019 in einem Testspiel gegen den SC Freiburg eine schwere Knieverletzung erlitten hatte. Kreuzbandriss, Innenbandriss und Außenmeniskusriss im linken Knie lautete die niederschmetternde Diagnose.

Im Sommer 2019 war der Zwei-Meter-Hüne für 2,5 Millionen Euro von Admira Wacker zum VfB gewechselt und sollte eigentlich mithelfen, die Schwaben wieder zurück in die Bundesliga zu schießen. Doch der Kreuzbandriss verzögerte sein Pflichtspiel-Debüt, erst Ende Mai nach der Corona-Pause war es gegen den HSV so weit. Seither geht es steil bergauf.

Robert Lewandowski wurde in der vergangenen Spielzeit zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern ist daher auch in dieser Saison wieder Topfavorit auf den Titel. Kann ihm in der Spielzeit 2020/21 jemand das Wasser reichen? SPORT1 zeigt die Torjägerliste © Imago

Matarazzo erklärt Kalajdzics Erfolgsgeheimnis

"Vielleicht ging es ein bisschen zu schnell, zu steil nach oben", räumte Matarazzo kürzlich ein. Denn nach einer Serie von drei Toren in den ersten drei Bundesligaspielen folgte eine Durststrecke bis zum zwölften Spieltag. Doch seit der knappen 1:2-Niederlage beim SC Freiburg zum Rückrundenstart trifft Kalajdzic wie am Fließband. "Er bleibt befreit und demütig, deswegen trifft er Woche für Woche", erklärte Matarazzo. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

Ihn aber nur auf seine Tore zu reduzieren, wird Kalajdzic nicht gerecht. Schließlich übte er noch zu Beginn seiner Karriere im Mittelfeld die Rolle des Ballverteilers aus. Als Stürmer verfügt er aufgrund seiner Größe über ein starkes Kopfballspiel, kann aber auch gut mit dem Rücken zum Tor als sogenannter Wandspieler die Bälle abschirmen - ähnlich wie Lewandowski in München, auch wenn es Kalajdzic im direkten Vergleich natürlich etwas an Muskelmasse fehlt.

"Meine Größe, die ragt natürlich als Erstes heraus, aber auch die Art und Weise, wie ich spiele", sagte Kalajdzic im SPORT1-Interview. "Ich bin kein typischer Brecher, sondern ein schlaksiger Typ, der auch ein bisschen was am Ball kann und Spaß am Fußballspielen haben möchte. Ich will mir keinen allzu großen Druck machen, sondern es genießen."