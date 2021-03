Europa League: Leno mit Arsenal im Viertelfinale gegen Prag

Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Bernd Leno stellt sich mit dem FC Arsenal im Viertelfinale der Europa League Slavia Prag. Wie die Auslosung am Freitag am UEFA-Sitz in Nyon/Schweiz ergab, haben die Gunners am 8. April Heimrecht und reisen zum Rückspiel eine Woche später nach Tschechien. Ein englisches Duell mit Manchester United, das zunächst von Außenseiter FC Granada herausgefordert wird, ist erst im Finale am 26. Mai in Danzig möglich.