Biathlon: Rückschlag für Preuß - Herrmann enttäuscht

Auch Denise Herrmann, zuletzt zweimal in Nove Mesto auf dem Podest, enttäuschte beim siebten Sprint-Erfolg in Serie von Überfliegerin Tiril Eckhoff (Norwegen) als 34. auf der ganzen Linie. Beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) war Janina Hettich (0/+39,3 Sekunden) auf Rang 17. Preuß (2/+50,5) und Herrmann (2/1:07,5 Minuten) haben damit auch in der Verfolgung über 10 km am Samstag (12.15 Uhr kaum mehr Chancen auf eine Spitzenplatzierung.