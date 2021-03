Bosz vor Hertha-Duell: "In unserem Geschäft muss man Spiele gewinnen"

Trainer Peter Bosz vom kriselnden Bundesligisten Bayer Leverkusen hat seine Mannschaft vor dem Spiel bei Hertha BSC erneut in die Pflicht genommen.

Trainer Peter Bosz vom kriselnden Bundesligisten Bayer Leverkusen hat seine Mannschaft vor dem Spiel bei Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) erneut in die Pflicht genommen. "Der Druck wird größer", sagte Bosz und ergänzte mit Blick auf die vielen Verletzten: "Alle wissen um die Umstände, aber in unserem Geschäft muss man die Spiele gewinnen."