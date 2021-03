Peter Draisaitl über Sohn Leon: Hat noch Steigerungspotenzial

Er wurde in der abgelaufenen Saison MVP in der NHL, aber Leon Draisaitl hat noch mehr drauf - glaubt jedenfalls sein Vater Peter.

Er ist Deutschlands Sportler des Jahres und wurde in der abgelaufenen NHL-Saison als bester Spieler (MVP) ausgezeichnet, aber Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat noch mehr drauf - glaubt jedenfalls sein Vater Peter. "Leon hat schon noch Potenzial, sein Spiel zu verbessern", sagte Draisaitl senior bei Sport1: "Wenn du als Spieler das Gefühl hast, dass du fertig bist, bist du es auch. Dann kannst du auch aufhören."

Der frühere Nationalspieler Peter Draisaitl zeigte ein Beispiel auf, wie sich sein Sohn seiner Meinung nach noch verbessern kann: "Wenn man das Spiel in 'mit Scheibenbesitz' und 'ohne Scheibenbesitz' teilt, kann er im Spiel ohne Scheibe - speziell in der defensiven Ausrichtung - mit Sicherheit noch einen Schritt nach vorne machen."

Grundsätzlich ist Peter Draisaitl von der Entwicklung des Sohnes bei den Edmonton Oilers "ein bisschen" überrascht gewesen, "aber es ist nichts, was mich aus den Socken haut." Er habe an Leon oder dessen Karriere nie irgendwelche Erwartungen gehabt: "Das Einzige, was mich immer interessiert hat, ist, dass es ihm gut geht und er gesund ist. Ich habe nie einen Plan für ihn gehabt. Von daher konnte ich nicht sehr überrascht oder enttäuscht werden."