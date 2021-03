TikTok spendet 100.000 Euro für den deutschen Sport

Mit dem Geld sollen Sportprojekten und Vereinen während der Coronakrise in Deutschland geholfen werden.

"Wir freuen uns sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit TikTok über unsere Kampagne #SupportYourSport einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Vielfalt in Sportdeutschland leisten können", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Die Spenden werden an die Stiftung Deutscher Sport gezahlt, die die finanziellen Fördermöglichkeiten des DOSB bündelt.