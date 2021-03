Gareth Southgate für baldige Impfung von Fußballern

Der 50-Jährige ist der Meinung, dass man an einem Punkt angekommen sei, an dem auch Athleten "auf der Liste" stehen sollten. Mehr noch: Southgate behauptet, dass es für Fußballer mittlerweile wahrscheinlicher ist, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, als das bei anderen Menschen der Fall sei.

"Wir kommen an einem Punkt an, an dem wir die Athleten dazu auffordern, sich in Situationen zu begeben, in denen es wahrscheinlicher ist, dass sie sich mit dem Virus infizieren als bei anderen.", zitiert BBC Sport den Coach: "Ich glaube, dass wir für sie auch eine gewisse Verantwortung haben."