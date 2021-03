FC Bayern in Frauen-Champions-League live auf SPORT1 im TV und Stream

Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg kämpfen mit namhaften Gegnern um das Halbfinale in der UEFA Women’s Champions League: SPORT1 zeigt die Viertelfinalpartien der Münchnerinnen gegen den FC Rosengard und der "Wölfinnen" gegen den FC Chelsea live im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de .

Der Auftakt ist am Mittwoch, 24. März, live ab 16:55 Uhr mit einer XXL-Sendestrecke zum wichtigsten Klubwettbewerb im Frauenfußball, auf die Partie des VfL live ab 16:55 Uhr folgt direkt im Anschluss das Match des FCB live ab 18:55 Uhr.

Das Hinspiel wird am 24. März live ab 16:55 Uhr auf SPORT1 gezeigt, das Rückspiel folgt am Mittwoch, 31. März, live ab 14:00 Uhr. Aufgrund der Anti-Corona-Bestimmungen werden beide Partien im Szusza Ferenc Stadion in Budapest ausgetragen. Einen besonderen Reiz bekommt das Duell auch dadurch, dass Wolfsburgs ehemalige Top-Stürmerin Pernille Harder inzwischen für Chelsea aufläuft. Peter Kohl kommentiert beide Spiele.