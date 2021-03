Der große Rat: ESL ruft CS:GO-Profis und Coaches zusammen

ESL geht mit Teams in Dialog

"Ähnliche Bemühungen in der Vergangenheit scheiterten, die gesetzten Ziele zu erreichen und es gibt eine ganz reale Chance, dass es dieses Mal genauso wird. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir die derzeitigen Zustände verbessern können und neue Möglichkeiten entdecken, das Wohl der Spieler und das Wachstum der Pro League in Einklang zu bringen", erzählt moses.

Liquids Coach bezieht sich mit seiner Aussage auf die Counter-Strike Professional Player Association (CSPPA), die immer wieder für ihre Ineffektivität und ihr undurchsichtiges Ranking in der Kritik steht. Zuletzt arbeitete die CSPPA mit der ESL an einem "Return to LAN"-Protokoll, um LAN-Events wieder möglich zu machen. In Anbetracht dessen, dass die ESL nun ihren eigenen Spielerrat hat, ist es fraglich, ob sie weiterhin an der Zusammenarbeit festhält.