Hearthstone: Legendary-Card-Watch #2: Kunst oder kann das weg?

Klingenmeister Samuro: AOE-Spell in Minion-Form

Samuros Raserei-Effekt fügt bei Aktivierung allen feindlichen Dienern Schaden in Höhe seines Angriffs zu. Richtig eingesetzt ist er also eine Art AOE-(Area of Effects)-Zauber in Gestalt eines Dieners. In seiner Grundform mit 1|6er-Stats scheint diese für 4 Mana aber noch verhältnismäßig schwach. Oder zumindest ausbaufähig. Und genau da sind wir am entscheidenden Punkt: Samuro in seiner Grundform? Kaum brauchbar. Samuro mit Buffs? Extrem viel Potenzial.