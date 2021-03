Europa League: Rassismus-Eklat und Schlägerei bei Rangers gegen Slavia Prag

So erlebt Balogun "Legende" Gerrard als Trainer

Unschöne Szenen in der Europa League: Ein Spieler von den Glasgow Rangers wird rassistisch beleidigt, nach der Partie wird der vermeintliche Übeltäter tätlich angegriffen.

Unglaubliche Vorfälle beim Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen den Glasgow Rangers und Salvia Prag ( 0:2 ).

Rassistische Beleidigung gegen Rangers-Spieler

Körperlicher Angriff auf Slavia-Akteur

Die tschechische Zeitung Seznam Zprávy nannte weitere Details: die Polizei habe die Slavia-Spieler unter deren Begleitung aus Sicherheitsbedenken ins Hotel gefahren. Offenbar habe der Verein den gesamten Vorfall auch der tschechischen Botschaft in Großbritannien gemeldet.

Prag: "Keine rassistischen Worte"

Der CHECK24 Doppelpass mit Oliver Mintzlaff am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Kudela habe in Richtung eines Spielers der Rangers gesagt: "You fucking guy." Der Abwehrspieler habe aus der Emotion heraus gehandelt, "aber ich streite absolut ab, dass in den Worten etwas rassistisches war", erklärte Kudela.