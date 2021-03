Silverstone verschenkt Tickets an Corona-Helden

Die Rennstrecke in Silverstone belohnt Mitarbeiter des Gesundheitswesens, des Militärs und des Sozialwesens mit 10.000 Freikarten für ihren Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus. Dies teilte der Betreiber des "Home of British Motor Racing" mit. Die Tickets entfallen auf das Formel-1-Rennen am 18. Juli, das Gastspiel der MotoGP am 29. August sowie die Oldtimer-Veranstaltung The Classic am 30. Juli und 1. August.