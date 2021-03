NBA: Schröder klettert mit den Lakers

Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers den vierten Sieg in Serie gefeiert und sich in der Western Conference der Basketball-Profiliga NBA wieder näher an Spitzenreiter Utah Jazz heran geschoben. Nach dem 116:105 gegen die Charlotte Hornets ist der Meister mit einer 28:13-Bilanz dicht dran an Utah (29:11), das überraschend bei den Washington Wizards um Isaac Bonga verlor (122:131).