Über 100 Milliarden Dollar: NFL vergibt TV-Rechte bis 2033

New York (SID) - Der neue Medien-Deal der US-Profiliga NFL soll in der kommende Rechteperiode (2023 bis 2033) innerhalb von elf Jahren über 100 Milliarden Dollar in die Kasse der Liga spülen. Die Aufteilung der Rechte gab die Liga am Donnerstag bekannt.