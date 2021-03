Streit um Abstellung: Frankreichs Fußballer-Gewerkschaft nimmt Politik in die Pflicht

Die Weigerung französischer Klubs zur Abstellung zahlreicher ausländischer Nationalspieler hat in der Grande Nation die Gewerkschaft der Fußball-Profis auf den Plan gerufen. Die UNFP sieht nach der Entscheidung der Vereine aus Ligue 1 und Ligue 2 die Politik in der Pflicht. "Wir sehen eine Diskriminierung, die der französische Staat so schnell wie möglich beseitigen muss", hieß es in der Mitteilung am Donnerstagabend.