NFL vergibt TV-Rechte bis 2033 - über 100 Milliarden Dollar

Die NFL gab die Aufteilung der Rechte am Donnerstag bekannt © Imago

Der neue Medien-Deal der NFL soll in der kommende Rechteperiode (2023 bis 2033) innerhalb von elf Jahren über 100 Milliarden Dollar in die Kasse der Liga spülen.

Die Aufteilung der Rechte gab die Liga am Donnerstag bekannt ( Ergebnisse und Spielplan der NFL ).

Demnach ergatterte Disney einen Platz in der Super-Bowl-Rotation. Der Konzern aus Los Angeles sicherte sich die Rechte am Finale für seine Tochterfirma ABC. Der Fernsehsender überträgt das Event in den Jahren 2026 und 2028. Auch CBS (2023, 2027, 2031), FOX (2024, 2028, 2032) und NBC (2025, 2029, 2033) bleiben Teil der Rotation.