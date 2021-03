Volleyball: Björn Andrae will Final-Coup mit Düren gegen Berlin

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Björn Andrae will mit Düren gegen Berlin ins Meisterschaftsfinale. Rücktrittsgedanken hat er auch mit fast 40 nicht.

Auf dem Papier ist die beste Zeit von Björn Andrae eine Weile her.

2004, 2005 und 2006 war er dreimal hintereinander Deutschlands Volleyballer des Jahres - als der analoge Titel bei den Fußballern an Ailton, Michael Ballack und Miroslav Klose ging.

Mit den SWD powervolleys Düren empfängt der frühere Nationalmannschaftskapitän am Samstag die Berlin Recycling Volleys zum ersten Playoff-Halbfinale – und ist heiß darauf, einmal mehr zu beweisen, dass er auch mit bald 40 vollendeten Lebensjahren weiter auf Top-Niveau agieren kann ( SWD powervolleys DÜREN - BERLIN RECYCLING Volleys, Samstag ab 15.55 Uhr LIVE im TV und im Stream auf SPORT1 ).

Björn Andrae denkt auch mit fast 40 nicht ans Aufhören

"Die Zahl spielt für mich keine Rolle", sagt der Außenangreifer im Vorfeld der Partie im Volleytalk auf SPORT1 : "Die 40 hört sich für mich selber auch alt an. Und manchmal kommen Gedanken wie 'Das kannst du jetzt keine 5-6 Jahre mehr machen' – rein theoretisch. Aber vielleicht ja doch? Man kann es sich nicht beantworten."

Andrae begründete seine Entscheidung auch ausdrücklich mit den sportlichen Perspektiven, die er noch sah – und der Freude am Spiel, die er noch hatte. Woran sich nichts geändert hat: "Es macht viel Spaß, wir haben hier eine Mega-Truppe zusammen, die macht mir auch Spaß. So lange das leistungsmäßig und körperlich vertretbar ist, denke ich: Warum soll ich über ein Ende nachdenken?"

Zumal er nicht recht glücklich damit geworden ist, als er sich im Frühjahr 2018 schon einmal zum Karriere-Ende entschlossen hatte: "Du fällst schon in ein Loch rein und merkst, da ist etwas nicht da. Von jetzt auf gleich siehst du deine Kumpels spielen und trainieren und du sitzt auf der Gartenbank und überlegst, was du machen willst. Das ist nicht so einfach gewesen."