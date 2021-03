Freistilringer Cudinovic sichert sich Olympia-Ticket

Freistilringer Gennadij Cudinovic (Heusweiler) hat sich überraschend sein Ticket für die Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) gesichert. Der 27-Jährige bezwang am ersten Wettkampftag der europäischen Olympia-Qualifikation in Budapest im Halbfinale Jamaladdin Magomedow aus Aserbaidschan in der Klasse bis 125 kg. Beim Qualifikationsturnier in der ungarischen Hauptstadt erhalten die beiden Finalisten ein Ticket für Tokio.