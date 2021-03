3. Liga: Hansa Rostock darf Heimspiel vor Zuschauern austragen

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns erlaubt Hansa Rostock, am Samstag in der 3. Liga vor Zuschauern zu spielen.

Die Highlights der 3. Liga am Montag ab 23.30 Uhr in 3. Liga Pur im TV auf SPORT1

Möglich machen das Rostocker Pilotprojekt die niedrigen Inzidenzwerte an der Ostsee. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt lag am Donnerstag bei 18,6 registrierten Infektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche, am Donnerstag bei 22,9.