Angst im Aufstiegskampf? Rapid-Fans bringen Windeln mit

Den Rapid-Spielern bot sich am Trainingsgelände ein überraschender Anblick © twitter.com/emishor

Fans des rumänischen Klubs FC Rapid 1923 machen sich offenbar Sorgen, dass sich die Profis im Aufstiegskampf in die Hosen machen.

Anhänger des FC Rapid 1923 haben am Trainingsgelände Spielerbilder mit mitgebrachten Windeln versehen – der Grund ist kurios.

Der auch unter dem Namen Rapid Bukarest bekannte Klub aus Rumäniens Hauptstadt, der nach einer Insolvenz zwischenzeitlich bis in die fünfte Liga abgerutscht war, will zurück in die erste Liga.