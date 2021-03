FC Bayern: Michael Ballack traut Nagelsmann Trainerjob in München zu

157 Pflichtspiele hat Michael Ballack für den FC Bayern absolviert. Für die Nationalmannschaft bestritt der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler 98 Länderspiele. Er kennt sich also bestens aus!

... den Rücktritt von Joachim Löw: "Er hat eine Ära geprägt. Es ist selten, dass sich ein Trainer einer Spitzenmannschaft so lange hält. Von daher ist es nochmal höher zu bewerten. Wir waren in den letzten Jahren sehr verwöhnt. Es gab auch Rückschläge, aber die Kontinuität spricht für Deutschland und die handelnden Personen."

... die Herausforderung der Bundestrainer-Suche: "Wenn du Bundestrainer bist, sollte man zwei, drei Turniere im Voraus planen. Vier bis sechs Jahre sollte man im Blick haben, um mit so einem Trainer perspektivisch zu arbeiten."

... DFB-Wunschkandidat Hansi Flick: "Er hat einen tollen Job beim FC Bayern und hatte wahnsinnige Erfolge. Diese genießt er sicherlich und er genießt es auch, mit einer Top-Mannschaft auf sehr hohem Niveau zu arbeiten. Der FC Bayern wird ihm jeden Wunsch erfüllen. Er hat dort bestmögliche Bedingungen. Die wird er sicherlich auch beim DFB vorfinden. Ich glaube, er fühlt sich in beiden Rollen wohl. Er hat ein Luxusproblem."

Ballack: Nagelsmann hat die Qualität für Bayern

... über die Frage, ob Julian Nagelsmann Bayern-Trainer könnte? "Das kann ich mir gut vorstellen. Er bringt die Qualität mit und hat ein gutes Paket: Wie er Fußball versteht, spielen lässt und wie er es kommuniziert. Er ist ein guter Typ, noch jung und trainiert mit Leipzig schon einen Topklub in der Champions League. An der Erwartungshaltung reift er, dort darf er Fehler machen. Das ist eine super Schule für später. Vielleicht geht der den Weg mit Leipzig weiter, aber er hat das Alter und die Qualität, auch mal beim FC Bayern aufzutauchen."

