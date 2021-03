2. Bundesliga mit HSV - Heidenheim, Braunschweig LIVE im TV, Stream, Ticker

In der 2. Bundesliga geht am Samstag der 26. Spieltag mit drei Partien weiter ( Tabelle der 2. Bundesliga ).

Der Hamburger SV will im Duell mit dem 1. FC Heidenheim an die Tabellenspitze springen. Der HSV ist mit 46 Punkten aktuell Tabellenzweiter hinter dem VfL Bochum, der allerdings erst am Montag bei Fortuna Düsseldorf antritt.