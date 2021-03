HBL: Magdeburg baut beeindruckende Serie aus - Löwen feiern Derbysieg

Der SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga in erstklassiger Verfassung. Die Rhein-Neckar Löwen gewinnen ihr Derby.

Der SC Magdeburg hat seine herausragende Form untermauert und den zweiten Platz in der Handball-Bundesliga zurückerobert.

Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert siegte bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 29:27 (15:13) und blieb im 18. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Dadurch zog Magdeburg mit 30:10 Punkten an Titelverteidiger THW Kiel (29:3) vorbei. Der Rekordmeister aus Kiel ist noch vier Spiele in Rückstand.