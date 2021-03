US-Sportstars Megan Rapinoe und Sue Bird helfen in Impfzentrum

Das Paar engagierte sich am Mittwoch dafür, dass sich Einwohner im Lumen Field Event Center gegen das Coronavirus impfen lassen konnten. "Es gab so viel Traurigkeit und Kummer", sagte Rapinoe dem NBC -Sender KING 5 : "Es ist für uns wirklich cool, etwas Positives und Aufregendes tun zu können."

Die zweimalige Fußball-Weltmeisterin Rapinoe und die dreimalige Basketball-Olympiasiegerin Bird halfen zunächst beim Gesundheitscheck am Eingang. Am Nachmittag wechselten sie in die Rolle der Einweiserinnen für die Impfkabinen. Außerdem richteten sie dankende Worte an die freiwilligen Helfer.