SC Freiburg: Vincenzo Grifo über Streich als möglichen Löw-Nachfolger

Vincenzo Grifo: Bisher sehr, sehr wenig. Meine Tochter macht brutal gut mit. Sie lässt uns schlafen, wacht einmal in der Nacht auf, da will sie Milch, aber das macht meine Frau. Ich werde da geschont. Bisher läuft alles super.

Grifo: Das ist das Geheimnis hinter dem rechten Fuß

Grifo: Wenn das der Günni sagt, dann muss es ja stimmen. (lacht) Natürlich freut man sich, wenn man viel Lob kriegt. Ich verstehe mich mit dem Günni sehr, sehr, sehr gut. Wir spielen seit einigen Jahren jetzt zusammen, auch auf der linken Seite, wir verstehen uns auf dem Platz blendend, machen auch neben dem Platz sehr viel privat zusammen. Er hat auch eine kleine Tochter. Von ihm kann ich mir einiges abschauen, er hat mir einige Tipps gegeben. Günni ist ein feiner Junge, ein super Kapitän. Wenn er mich dann so lobt, nehme ich das dankend an.

Grifo: Sehr gut. Der SC Freiburg hat 34 Punkte. Wir spielen eine gute Saison, auch wenn die letzten ein, zwei Spiele nicht so gut waren mit Leipzig und mit Mainz, wo wir dann eine Niederlage kassiert haben. In Leverkusen haben wir es sehr gut gemacht. Wir haben auch gegen Dortmund gewonnen. Das sind zwei Hochkaräter. Wir wollen aber noch mehr Punkte sammeln, um den Klassenerhalt schnellstmöglich unter Dach und Fach zu bekommen. Wir haben eine gute Mischung aus Kampf, fußballerischer Komponente und das Emotionale auf dem Platz. Da gilt es dann weiterzumachen.

Grifo: "Qualität ist nicht immer alles"

SPORT1: Diese Performance war im Sommer gar nicht so zu erwarten. Viele hatten eine schwere Saison für Freiburg erwartet. Sind Sie überrascht, dass es jetzt so läuft?

Grifo: Wir sind Fußballprofis, streben immer nach dem Besten. Wenn die Chance da ist, wollen wir sie auch nutzen. Wenn wir in den nächsten drei, vier, fünf Spielen so performen, wie wir performt haben, was sehr schwer werden wird, dann überlegt man natürlich. Aber das möchte ich noch nicht zu sehr in den Mund nehmen.