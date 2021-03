Maik Franz und Sami Allagui unterstützen Kinderstiftung "Die Arche"

Die Ex-Fußballer Maik Franz und Sami Allagui wollen Kindern und Jugendlichen in Not helfen. Bei SPORT1 sprechen zwei aktuelle Profis über diese Aktion.

In Zeiten von Corona leiden nicht nur die Erwachsenen unter den bedrückenden Umständen, sondern insbesondere auch die Kinder und Jugendlichen. In Deutschland leben 4,4 Millionen davon in schwierigen finanziellen Verhältnissen.