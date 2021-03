Mit neutralem Status: Bis zu zehn russische Leichtathleten in Tokio erlaubt

Russische Leichtathleten dürfen ab sofort wieder einen Status als neutrale Sportler beantragen, um an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen.

Russische Leichtathleten dürfen ab sofort wieder einen Status als neutrale Sportler beantragen, um unter bestimmten Bedingungen an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Wie Rune Andersen, Leiter der Russland-Taskforce im Weltverband World Athletics (WA), nach der Council-Sitzung am Donnerstag mitteilte, dürfen bis zu zehn Russen und Russinnen unter neutralem Status bei den Olympischen Spielen in Tokio und weiteren Meetings starten.